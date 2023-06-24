Про це розповів колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв у етері Еспресо.

За його словами, пів року тому експрацівники спецслужб РФ давали впевнені оцінки військовому потенціалу Росії. Зараз таких прогнозів уже не роблять.

"Один мій колега, який раніше працював у Казахстані, потім у ФСБ працював, навіть організував військове виробництво: набої виготовляють, ще щось. Єдина його мета зараз - терміново заробити на війні. Упевненості в його словах, що вони виробляють дуже багато й це допоможе на фронті Росії, нема зовсім. Просто заробити на війні - це є прагнення практично всіх ура-патріотів такого спрямування", - вважає Альнур Мусаєв.