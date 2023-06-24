Прагнення ура-патріотів РФ - заробити на війні, - генерал Мусаєв
Російські ура-патріоти не впевнені у військовому потенціалі РФ, проте хочуть заробити на війні проти України
Про це розповів колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв у етері Еспресо.
За його словами, пів року тому експрацівники спецслужб РФ давали впевнені оцінки військовому потенціалу Росії. Зараз таких прогнозів уже не роблять.
"Один мій колега, який раніше працював у Казахстані, потім у ФСБ працював, навіть організував військове виробництво: набої виготовляють, ще щось. Єдина його мета зараз - терміново заробити на війні. Упевненості в його словах, що вони виробляють дуже багато й це допоможе на фронті Росії, нема зовсім. Просто заробити на війні - це є прагнення практично всіх ура-патріотів такого спрямування", - вважає Альнур Мусаєв.
- 19 травня стало відомо, що Росія купує через Казахстан чипи та безпілотники на мільйони доларів для війни проти України.
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