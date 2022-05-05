Працевлаштувався кожен третій з 28 тис. працездатних українських біженців у Литві

Про це з посиланням на міністерство соціального захисту та праці Литви повідомило LRT.



З 28 тисяч українських біженців працездатого віку у Литві 7,6 тис. знайшли роботу, всього з початку повномасштабного вторгнення Росії до країни переїхало понад 50 тис. українці.



"Українці, які працюють, вже заплатили нашій країні понад 3 млн євро податків. Я дякую роботодавцям, які працевлаштовують українців, котрі приїхали до нашої країни, і запрошую вас продовжити реєстрацію вільних робочих місць у Службі зайнятості", – сказала міністр Моніка Навіцкене.



Більшість працевлаштованих у Литві українських біженців мають роботу середньої кваліфікації, кожен десятий – високої.



Середній заробіток – 900 євро, а загалом зарплата українських біженців у Литві коливається від мінімальної у 600 євро до майже 2 тис. євро.



Поки що у центрі зайнятості Литви на обліку перебувають понад 8,7 тис. українців.



Нагадаємо, Литва продовжила надзвичайний стан до 29 червня через повномасштабну війну РФ проти України.

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