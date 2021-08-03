Працівника УДО, якого підозрюють у нападі на танцівника шоу-балету DOROFEEVA, заарештували
Працівника УДО, підозрюваного у побитті 22-річного хлопця, взято під варту на 60 діб
Про це повідомляє прес-служба поліції.
За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю.
Прес-служба нагадує, що у ході раптово виниклого конфлікту між 28-річним працівником УДО та 22-річним учасником шоу-балету, який заступився за дівчину, підозрюваний наніс потерпілому сильний удар кулаком в голову, від якого останній впав на землю.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві побили танцівника шоубалету співачки Дорофеєвої, нападник виявився працівником УДО.
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