Працювала на депутата держдуми РФ: СБУ затримала херсонку, яка коригувала ворожі атаки

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затримана інформувала Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з кураторів тимчасово окупованої частини регіону, про локації базування бойових підрозділів українських захисників.

Підозрювана під час окупації міста підписалась на одну з соцмереж російського депутата. Після звільнення Херсона вона дистанційно запропонувала йому свою опомогу у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.

За даними СБУ, надалі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона. Таким чином влітку 2023 року підозрювана скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.