Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Працювала на депутата держдуми РФ: СБУ затримала херсонку, яка коригувала ворожі атаки

Працювала на депутата держдуми РФ: СБУ затримала херсонку, яка коригувала ворожі атаки

14 вересня, 2023 четвер
10:18
Кримінал СБУ

Служба безпеки затримала мешканку Херсону, яка після деокупації міста працювала на депутата держдуми РФ Ігоря Кастюкевича та фіксувала місця перебування української армії

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затримана інформувала Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з кураторів тимчасово окупованої частини регіону, про локації базування бойових підрозділів українських захисників.

Підозрювана під час окупації міста підписалась на одну з соцмереж російського депутата. Після звільнення Херсона вона дистанційно запропонувала йому свою опомогу у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.

За даними СБУ, надалі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона. Таким чином влітку 2023 року підозрювана скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки повідомила про підозру мешканцю Одеси, який працював на російські спецслужби та зливав інформацію про українських захисників.
Україна
СБУ
Херсон
Війна з Росією
Читайте також:
Ілон Маск
13 вересня, 2023 середа
Маск заявив, що не увімкнув Starlink у Криму через санкції США проти РФ
Путін та Кім Чен Ин
13 вересня, 2023 середа
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
Київ дощ
12 вересня, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє холодний атмосферний фронт з дощами
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 вересня
11:29
Путін та Кім Чен Ин
Південна Корея вважає, що Кім Чен Ин і Путін укладають "певну військову угоду"
11:28
китай
Китай просить великі банки сповільнити та скорегувати покупки доларів, - Reuters
11:27
Ексклюзив
вибори
Ексголова Конституційного суду Литви не вірить у вільні та демократичні вибори під час воєнного стану
11:17
Новини компаній
На що звернути увагу при оренді квартири напередодні опалювального сезону
11:00
Огляд
міжнародний огляд
Як РФ сповільнює контрнаступ ЗСУ, Пентагон створює нову команду для моніторингу допомоги США Україні. Акценти світових ЗМІ 14 вересня
10:54
Оновлено
Крим. Євпаторія
Сили оборони провели спецоперацію біля Євпаторії та уразили російську ППО, - ЗМІ
10:48
Лугащина війна
РФ протягом доби обстріляла 9 областей України: 12 людей поранено, є загибла
10:36
лукашенко, путін
Лукашенко полетів до Путіна обговорювати "регіональну проблематику"
10:30
Ілон Маск
Маск без відома України вимкнув Starlink не тільки в Криму, а й на Донбасі, – біограф
10:10
табір ПВК Вагнера
У Білорусі демонтують табір ПВК Вагнера: супутникові знімки
10:03
Ексклюзив
"Ситуація дуже динамічна": у DeepState прокоментували зміни на лінії фронту
10:03
OPINION
Зоя Казанжи
Без виборів, і, бажано, через Дію, влада має йти до в'язниці
09:53
фейк
Виявляє фейки: українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі ШІ
09:48
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ вночі обстріляла артилерією Херсонщину: загинула дитина, 4 поранених
09:32
російський військовий корабель
Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, ракетоносії "калібрів" відсутні
09:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 вересня: гривня продовжує падати щодо долара та євро
09:22
Оновлено
землетрус в Марокко
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Марокко зросла до 2946 людей
09:09
Рівненська АЕС
Британська розвідка розповіла, як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки
09:00
PR
Найкасовіша стрічка 2023 року "Барбі" онлайн на SWEET.TV
09:00
Воздвиження Хреста Господнього
Воздвиження Хреста Господнього: як виникло свято та чого не можна робити
08:56
перший президент Молдови Мірча Снєгур
Помер перший президент Молдови Мірча Снєгур
08:48
"Це потужний удар по РФ": Гуменюк про повернення "вишок Бойка"
08:32
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
08:31
На фото: Марка "Міста Героїв. Харківщина"
"Міста Героїв. Харківщина": Укрпошта випустила марки, присвячені найпотужнішій контрнаступальній операції ЗСУ
08:18
Оновлено
розбита російська техніка
Підводний човен, корабель і 620 військових: що втратила Росія за добу війни в Україні
08:10
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 17 із 22 безпілотників
08:08
OPINION
Сергій Фурса
Вето на закриття е-декларування, або Як всі знов на шару поїли певну субстанцію
07:24
Марко Верратті та Кіліан Мбаппе (праворуч)
ПСЖ продав переможця Євро-2020 до клубу з Катару
06:31
Василь Ломаченко
Ломаченку знайшли заміну в бою за вакантний титул WBC
06:19
винищувач F-35
У США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї
05:59
ракетні системи США
Пентагон формує в Києві команду інспекторів для контролю за постачанням зброї
05:44
ракетний удар по Севастополю
В ISW проаналізували наслідки атаки на ремонтні доки у Севастополі
05:34
Модель нового винищувача ВБ, Італії та Японії
Розробка винищувача GCAP: Італія, Японія та Велика Британія розповіли подробиці проєкту
05:02
Кім Чен Ин та Путін
В ISW пояснили чого боїться Путін після зустрічі з очільником КНДР
04:34
Болгарія
Болгарія розмістить на території країни нову військову базу НАТО
04:06
світ, Лівія, повінь
Масштабна повінь у Лівії забрала життя понад 8 тисяч людей
03:38
Сирія
Ізраїль завдав ударів по Сирії у регіоні, де розташована база Росії, - Reuters
03:10
КНДР
США пригрозили КНДР наслідками через переговори з РФ
02:42
Оновлено
повітряна тривога
Росія запустила орієнтовно 6 груп "шахедів": ситуація у ніч на 14 вересня
02:20
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Виклик посла РФ і консультації з НАТО: У Румунії відреагували на нові уламки дронів на території країни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV