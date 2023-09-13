Збирав розвіддані про ЗСУ та переміщення систем ППО: СБУ оголосила підозру одеситу

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що спочатку підозрюваний звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України. Для того, що збирати інформацію, одесит намагався "зламати" телефон української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.

За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, затриманий чекав від спецслужб РФ "інструкцію" як зламати її телефон.

Крім того, СБУ отримала інформацію про причетність чоловіка до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині. Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також випитував відповідні відомості у своїх знайомих.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили одесита та слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.