Допомагав ухилянтам втікати з країни під виглядом "церковних місіонерів": СБУ затримала ексдиякона УПЦ (МП)

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На Одещині Служба безпеки викрила іще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку під виглядом "церковних місіонерів".

Повідомляється, що було затримано колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (МП), який за гроші "допомагав" потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковні клірики. Для цього чоловік підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади.

Після цього зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою "аргументацією" про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України.

Вартість такої "послуги" становила від 4,5 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.

Таким чином ексдияком намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його "на гарячому".

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки, а також готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.