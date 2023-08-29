"Списала" понад 50 ухилянтів: на Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії
Голову військово-лікарської комісії на Київщині підозрюють у видачі підроблених довідок про непридатність до військової служби. Вона "допомогла" ухилитися від призову понад 50 чоловікам
Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.
Доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації, зібрали співробітники СБУ та ДБР.
Зазначається, що посадовиця діяла у складі злочинної групи, до якої входило щонайменше 5 осіб. Серед них – керівник відділення місцевого військкомату зі своїм підлеглим.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
За даними слідства, фігуранти за хабарі пропонували потенційним призовникам свою "допомогу" в ухиленні від військової служби на підставі фіктивних документів про нібито поганий стан здоров’я. Вартість такої корупційної послуги становила до 7000$ з одного ухилянта.
Фото: СБУ
За наявними даними, таким чином посадовці "опрацювали" понад 50 людей, які хотіли ухилитися від призову і втекти за кордон. Для пошуку клієнтів та передачі грошей вони діяли з двома спільниками – колишнім військкоматівцем та його сином.
При цьому сама очільниця військової медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров’я без фактичного проходження медогляду військовозобов’язаними. Потім на підставі фіктивних лікарських документів посадовці військкомату "списували" ухилянтів з військового обліку.
Фото: СБУ
Наразі очільниці військової медкомісії повідомлено про підозру за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою, та про службове підроблення. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Напередодні СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який причетний до фінансування агресії РФ. Його компанії на території РФ продовжили діяльність після початку повномасштабного вторгнення, а за 2022 рік принесли в бюджет Росії понад 50 млн рублів.
- Також у Чернігівській області Служба безпеки оголосила підозру учасникам корупційної схеми ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон.
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