Заробили на ухилянтах майже 4 млн грн: чотирьом учасникам корупційної схеми з Чернігівщини оголосили підозру

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що під час оперативних заходів СБУ затримала організаторку оборудки, якою виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП). Вона залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників.

Як встановила Служба безпеки України, за суму від 2,5$ тисяч вони "допомагали" ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. Потім, використовуючи ці підробки, фігуранти забезпечували своїх клієнтів дозволами на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

Таким чином зловмисники заробили на мобілізації в умовах війни майже 4 млн грн.

Для реалізації схеми її організаторка разом зі спільниками використовувала особисті зв’язки у місцевому військкоматі та міграційній службі. Встановлено, що для "немісцевих" клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, щоб ухилянтів можна було поставити на облік і потім "списати" саме через місцевий військкомат.

Фото: СБУ

При цьому двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників і діяли як посередники для передачі грошей за корупційні послуги. Ще одним фігурантом виявився представник кримінального світу, який перебуває за кордоном і звідти координував діяльність учасників оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів співробітники СБУ виявили, готівку, одержану злочинним шляхом, фальшиві довідки з військкомату та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом учасникам схеми про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань та про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Крім того, перевіряється причетність до оборудки посадовців місцевих військкоматів та міграційної служби.

Зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.