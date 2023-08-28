У Вінниці затримали понад 10 посадовців ВЛК і лікарів, які допомагали військовозобов'язаним утекти за кордон

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У результаті комплексних заходів затримано організатора оборудки – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності понад 10 осіб. Насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

"За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я", - додали в спецслужбі.

Відомо, що за "роботу" посадовець брав від 3 до 10 тис. доларів, залежно від того, який "діагноз" хотів отримати клієнт і наскільки терміново.

"Після отримання "замовлення" зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров'я їхніх клієнтів. Таким чином вони створювали формальну підставу для "списання" ухилянтів із військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон", - розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників. Головного фігуранта затримано під час отримання ним винагороди. При обшуках в автомобілі, а також за місцем роботи й проживання затриманого виявлено гроші та чорнові записи, які підтверджують факт отримання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру.

Учасникам схеми загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Варто зазначити, що раніше цього місяця в Україні також розкрили кілька схем нелегального вивезення ухилянтів за кордон.

Так, 11 серпня СБУ заблокувала три нові канали нелегального виїзду з України громадян призовного віку, до складу яких входили посадовці медустанов та органів місцевого самоврядування.

15 серпня посадовцям Військово-лікарської комісії Житомирського шпиталю оголосили підозри у вимаганні, одержанні неправомірної вигоди, а також сприянні переправлення ухилянтів через кордон.

18 серпня в Києві затримали голову ВЛК, який допомагав ухилянтам утекти за кордон.