Про це інформує Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, підозрюваний був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цих осіб ДБР викрило на масштабній корупційній схемі переправлення ухилянтів за кордон на початку серпня.

Повідомляється, що голова ВЛК, ймовірно, виготовляв чоловікам пакет фальшивих документів про, нібито, непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам. Це дозволяло призовникам уникнути служби в армії й виїхати за кордон.

Ціна для однієї особи становила 10 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували кілька випадків видачі фальшивих документів.

Очільнику ВЛК повідомлено про підозру у службовому підробленні. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про провадження щодо переправлення ухилянтів

11 серпня СБУ заблокувала три нові канали нелегального виїзду з України громадян призовного віку, до складу яких входили посадовці медустанов та органів місцевого самоврядування.

15 серпня посадовцям Військово-лікарської комісії Житомирського шпиталю оголосили підозри у вимаганні, одержанні неправомірної вигоди, а також сприянні переправлення ухилянтів через кордон.

Що відомо про відкриті справи стосовно військкомів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.