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Головна Кримінал Військком одного з районів Києва отримав протокол за корупційне правопорушення

Військком одного з районів Києва отримав протокол за корупційне правопорушення

9 серпня, 2023 середа
17:34
Кримінал військком

Очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

"Посадовець порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - йдеться в заяві.

За даними правоохоронців, очільник ТЦК у Києві порушив закон "Про запобігання корупції", призначивши на посаду в центрі свою близьку особу. Він не вжив заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, як передбачено. За корупційне правопорушення йому вручили адмінпротокол.

Повідомляється, що на фігуранта можуть накласти штраф від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про відкриті справи стосовно військкомів 

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.  

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