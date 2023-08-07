Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що керівник районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки мав неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про конфлікти в колективі. Військком хотів зупинити підлеглого від висловлення своєї думки, проводячи так звану виховну роботу.

Посадовець забрав з собою головного сержанта та солдата, які були безпосередніми підлеглими потерпілого, пишуть правоохоронці. Вони приїхали на двох автомобілях близько опівночі до будинку потерпілого та викликали його на розмову.

"Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані", - пише пресслужба.

У лікарні у нього діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівник районного ТЦК та ще один учасник побиття отримали повідомлення про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозі. Зараз розглядається питання про повідомлення про підозру третьому учаснику побиття.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.