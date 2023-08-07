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Військком з колегами на Полтавщині побив підлеглого: ДБР оголосило підозру

7 серпня, 2023 понедiлок
17:08
Кримінал На фото: ДБР і військком

Керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що керівник районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки мав неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про конфлікти в колективі. Військком хотів зупинити підлеглого від висловлення своєї думки, проводячи так звану виховну роботу.

Посадовець забрав з собою головного сержанта та солдата, які були безпосередніми підлеглими потерпілого, пишуть правоохоронці. Вони приїхали на двох автомобілях близько опівночі до будинку потерпілого та викликали його на розмову.

"Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані", - пише пресслужба.

У лікарні у нього діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівник районного ТЦК та ще один учасник побиття отримали повідомлення про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозі. Зараз розглядається питання про повідомлення про підозру третьому учаснику побиття.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.
  • Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  
  • Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.
  • 3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.
  • Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.
  • 5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.
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ДБР
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