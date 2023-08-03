По $10 тис. з людини: ДБР затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон
Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"Працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.
За 10 тис. доларів людям оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби. Зафіксовано кілька випадків видачі таких папірців.
"Самого організатора схеми ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав $30 тис", - зазначили в ДБР.
Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігуранта вилучено понад $48 тис. (з них вже $2 тис. ідентифіковано як кошти, отримані за "вирішення питання") та €5 тис.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На Львівщині викрили бізнесмена, який організував схему вивезення чоловіків за кордон. Він працевлаштовував їх водіями міжнародних перевезень.
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