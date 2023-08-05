Продавав "непридатність" за 10 тис. доларів: у Києві затримали начальника Голосіївського військкомату
У суботу, 5 серпня, у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років
Про це інформує пресслужба ДБР.
Зазначається, що затриманий був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку.
Як повідомляє пресслужба ДБР, затримані начальники оформлювали військовозобовʼязаним чоловікам підроблені документи про непридатність до служби. За це вони просили по $10 тисяч з кожного.
Затриманому повідомили про підозру за статтею у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
За останніми відкритими даними, військовим комісаром Голосіївського районного у місті Києві військового комісаріату є підполковник Олександр Гусарин. Його призначили на посаду 24 квітня 2020 року.
- 3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.
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