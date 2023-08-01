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Масштабна схема уникнення призову: прокуратура провела майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей

1 серпня, 2023 вiвторок
19:30
Кримінал На фото: обшуки

Майже 100 обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що співробітники районних ТЦК в областях, у співпраці з членами військово-лікарської комісії, за допомогою третіх осіб, організували схему виготовлення довідок про непридатність чоловіків до військової служби за станом здоров’я.

Згодом військовозобов’язаних виключали з обліку. Така послуга в середньому становила 6 тис. доларів. Покупці використовували отримані довідки для виїзду за кордон.

Фото: Офіс генерального прокурора

"Зазначається, що під час перевірки частини військовозобов’язаних установлено, що вони навіть не прибували для проходження ВЛК. Про це, в тому числі свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоров’я", - пише прокуратура.

У рамках розслідування було здійснено майже 100 санкціонованих обшуків у Одеській, Закарпатській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Львівській, Житомирській, Івано-Франківській областях та Києві. Слідство продовжується, розглядається питання про підозру особам, які причетні до злочинів.

На фото: обшукиНа фото: обшуки

Фото: Офіс генерального прокурора

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК. Згодом Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня  стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.  

Робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

27 липня Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. Також в одного із посадовців знайшли наркотики. За два дні суд помістив за ґрати очільника Рівненського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у побитті військовослужбовця.

Також СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі міг допомагати чоловікам ухилятися від служби в армії.  

Крім того, прокуратура розслідує незаконне збагачення керівника Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки - проведено обшуки.

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Офіс генпрокурора
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