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Військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні: прокуратура провела обшуки

1 серпня, 2023 вiвторок
16:43
Кримінал

Прокуратура розслідує незаконне збагачення керівника Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки - проведено обшуки

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - пише пресслужба.

Фото: Офіс генпрокурора

Слідство встановило, що під час воєнного стану дніпропетровський військком переписав на батька квартири та автомобілі у Дніпрі. Він також створив на родича фірму, яка придбала нежитлове приміщення площею майже 500 м кв.



Фото: Офіс генпрокурора

Повідомляється, що майно військкома значно більше за його легальні доходи.

Правоохоронці здійснили термінові обшуки на роботі, у шести квартирах керівника обласного ТЦК та його родини, а також у машинах.

Фото: Офіс генпрокурора

Зараз прокуратура визначається з підозрою та запобіжним заходом для військкома.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК. Згодом Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня  стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.  

Робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

27 липня Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. Також в одного із посадовців знайшли наркотики. За два дні суд помістив за ґрати очільника Рівненського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у побитті військовослужбовця.

Також СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі міг допомагати чоловікам ухилятися від служби в армії.  

Дніпро
військові
мобілізація
Військові новини
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