Про це повідомили на сайті відомства.

Як зазначається, коли полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби, вони вирішили цього не допустити й побили чоловіка.

"Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення "виховних заходів" в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення", - йдеться у повідомленні.

Напередодні, 26 липня, правоохоронці провели шість обшуків у помешканнях, автівках та за місцем роботи керівників центрів комплектування. Там вони виявили та вилучили мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. Також вдома у керівника Рівненського обласного ТЦК знайшли биту, якою били чоловіка.

"У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин. Посадовця затримано. Йому оголошено про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - зазначили в ДБР.

Водночас очільнику обласного ТЦК та СП оголосили підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Тепер йому загрожує до 12 років в'язниці.

"Військовослужбовця також затримано. Ініційовано звернення до слідчого судді щодо обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад", - додали у відомстві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.