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На Полтавщині військкома спіймали на хабарі, на Черкащині викрили схему ухиляння від армії та виїзду за кордон

4 серпня, 2023 п'ятниця
15:29
Кримінал СБУ затримала керівника військкомату за хабар

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки продовжує серію спецоперацій для викриття та ліквідації корупційних схем, пов’язаних із мобілізацією. Цього разу затримали колишніх і чинних посадовців, котрі за гроші знімали авто з військового обліку та продавали підроблені довідки про інвалідність призовникам", - йдеться у повідомленні.

Затримання на Полтавщині 

Зазначається, що співробітники СБУ затримали "на гарячому" керівника одного з районних військкоматів під час одержання хабаря. За даними правоохоронців, що чоловік вимагав 70 тисяч гривень з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.

"Хабар призначався за надання довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану", - пояснили у пресцентрі СБУ.

За ці гроші затриманий нібито обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку 5 автівок. Правоохоронці встановили, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі так звані послуги.

Наразі затриманому планують повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

СБУ затримала керівника військкомату за хабар

Фото: СБУ

Затримання на Черкащині 

За даними СБУ, слідчі повідомили про підозру колишньому голові Смілянської районної ради, який нібито продавав потенційним призовникам підроблені довідки про інвалідність для виїзду за кордон. 

Також правоохоронці затримали посадовця місцевої військово-лікарської комісії. Він також сприяв ухилянтам в оформленні фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Зазначається, що в обох випадках вартість так званих послуг становила від 3 до 6 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду за кордон.

Слідчі повідомили двом посадовцям про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Їм може загрожувати до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.
  • Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  
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Україна
СБУ
корупція в Україні
Війна з Росією
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