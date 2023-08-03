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Виписали собі майже 1 млн грн "бойових", не працюючи на фронті: керівництву навчального центру НГУ оголосили підозри

3 серпня, 2023 четвер
15:21
Кримінал Нацгвардія

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях

Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, до організації може бути причетний керівник навчального центру Нацгвардії, адже на рапортах щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим є його підпис. Серед них – троє старших офіцерів. Водночас учасники не перебували в районах боєзіткнень.

Таким чином з вересня по грудень 2022 року зловмисники незаконно преміювали себе на загальну суму майже 1 млн гривень. 

За даними експертизи СБУ, підтверджено факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

Очільнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби. Трьом його підлеглим - у зловживанні владою або службовим становищем. Зловмисникам може загрожувати до 8 років тюрми.

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СБУ
військові
Війна з Росією
Нацгвардiя
Військові новини
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