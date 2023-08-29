Профінансував російський бюджет на понад 50 млн рублів: СБУ повідомила про підозру київському підприємцю
СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який причетний до фінансування агресії РФ. Його компанії на території РФ продовжили діяльність після початку повномасштабного вторгнення, а за 2022 рік принесли в бюджет Росії понад 50 млн рублів
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Власник підприємства, яке імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії, є засновником ще двох торговельних компаній у Москві.
Перед повномасштабним вторгненням Росії він виїхав з України до Європи, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території РФ.
Його компанії на території Росії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків, а саме протягом минулого року його бізнеси профінансували державну скарбницю країни-агресора на понад 50 млн російських рублів.
Фактичне "операційне" управління підприємствами, зокрема в Росії, здійснювала з Києва фінансова директорка столичної компанії підозрюваного підприємця, встановило слідство.
СБУ повідомила бізнесмену та його підлеглій про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Оскільки чоловік перебуває за межами України, слідчі вживають заходів для притягнення його до відповідальності.
Спільниці фігуранта наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
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