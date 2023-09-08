СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки затримала організаторів нових схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку у Львівській, Черкаській та Сумській областях.

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених посвідок волонтерів або водіїв міжнародних рейсів. Вартість таких посвідок становила до 7 тис. доларів з одного ухилянта.

У Черкасах затримано представника військово-лікарської комісії. Посадовець обіцяв своїм клієнтам «допомогу» в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

У Сумах ліквідовано схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів. Після одержання грошей зловмисники оформлювали своїх клієнтів до «штату» спеціально створених підприємств-перевізників, які здійснювали зарубіжні перевезення.

Співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі нелегального переправлення через кордон 8 «далекобійників» з фейковими документами.

Зокрема, на Львівщині викрито місцевого кримінальника, який разом із трьома спільниками створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень. Від імені фейкової компанії вони намагались налагодити виїзд ухилянтів за кордон начебто для переправлення комерційних вантажів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.