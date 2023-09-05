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Перевезення квадроциклами, втеча лісом, фейкові студентські квитки: СБУ викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації

5 вересня, 2023 вiвторок
12:57
Кримінал

Служба безпеки викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку в різних областях України

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На Тернопільщині співробітники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам уникнути мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.

За даними слідства, для реалізації оборудки чоловік обіцяв своїм клієнтам підключити власні зв’язки у навчальних закладах.

Вартість такої послуги він оцінював від 2 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

В Івано-Франківській області двоє мешканців перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через карпатські ліси.

Також на Рівненщині СБУ викрила корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі України як менеджерів одного з українських агрохолдингів.

Зазначається, що формальним приводом закордонних відряджень було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

У Закарпатській області було затримано двох мешканців Ужгородського району, які за гроші підказували ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

У Миколаєві повідомлено про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації. Однак український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману пропозицію, що дозволило задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Чернігівській області Служба безпеки оголосила підозру учасникам корупційної схеми ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон.
  • Також на Київщині голову військово-лікарської комісії підозрюють у видачі підроблених довідок про непридатність до військової служби. Вона "допомогла" ухилитися від призову понад 50 чоловікам.
Новини
Миколаїв
Івано-Франківськ
СБУ
Закарпаття
мобілізація
Рівненщина
Тернопільщина
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