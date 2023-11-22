Працюють за принципом павербанків: у прифронтові області передали 326 акумуляторів Tesla Powerwall

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вказано, що акумулятори встановлюватимуть у лікарнях, школах, ЦНАПах та на інших важливих об'єктах.

"Це допоможе лікарям рятувати життя, вчителям проводити уроки, а українцям залишатися на зв’язку навіть під час можливих блекаутів", - йдеться у повідомленні.

Як розповів Федоров, Tesla Powerwall працює за принципом павербанка, тобто спершу його потрібно зарядити. Після цього акумулятор триматиме заряд впродовж 12–14 годин.

Акумулятори Tesla Powerwall отримали такі області:

Миколаївська - 74;

Запорізька - 43;

Дніпропетровська - 77;

Чернігівська - 84;

Сумська - 47.



"Нові системи Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Інститут телекомунікацій — Національний дослідний інститут у м. Варшава, Tesla Inc., американська благодійна організація Direct Relief та Благодійний фонд Євгена Пивоварова", - зазначив Федоров.

Він додав, що Україна продовжує залучати найкращі технологічні рішення для безпечного проходження осінньо-зимового періоду.