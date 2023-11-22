Працюють за принципом павербанків: у прифронтові області передали 326 акумуляторів Tesla Powerwall
У п'ять українських прифронтових областей передали 326 акумуляторів Tesla Powerwall: їх встановлять на об'єктах критичної та соціальної інфраструктури
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Вказано, що акумулятори встановлюватимуть у лікарнях, школах, ЦНАПах та на інших важливих об'єктах.
"Це допоможе лікарям рятувати життя, вчителям проводити уроки, а українцям залишатися на зв’язку навіть під час можливих блекаутів", - йдеться у повідомленні.
Як розповів Федоров, Tesla Powerwall працює за принципом павербанка, тобто спершу його потрібно зарядити. Після цього акумулятор триматиме заряд впродовж 12–14 годин.
Акумулятори Tesla Powerwall отримали такі області:
- Миколаївська - 74;
- Запорізька - 43;
- Дніпропетровська - 77;
- Чернігівська - 84;
- Сумська - 47.
"Нові системи Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Інститут телекомунікацій — Національний дослідний інститут у м. Варшава, Tesla Inc., американська благодійна організація Direct Relief та Благодійний фонд Євгена Пивоварова", - зазначив Федоров.
Він додав, що Україна продовжує залучати найкращі технологічні рішення для безпечного проходження осінньо-зимового періоду.
- 18 листопада Черкаська область за допомоги канадського Червоного Хреста отримала 71 генератор різної потужності для об'єктів інфраструктури та 4 модульні котельні.
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