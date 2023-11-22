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Працюють за принципом павербанків: у прифронтові області передали 326 акумуляторів Tesla Powerwall

22 листопада, 2023 середа
14:34
Суспільство Tesla Powerwall

У п'ять українських прифронтових областей передали 326 акумуляторів Tesla Powerwall: їх встановлять на об'єктах критичної та соціальної інфраструктури

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Вказано, що акумулятори встановлюватимуть у лікарнях, школах, ЦНАПах та на інших важливих об'єктах. 

"Це допоможе лікарям рятувати життя, вчителям проводити уроки, а українцям залишатися на зв’язку навіть під час можливих блекаутів", - йдеться у повідомленні. 

Як розповів Федоров, Tesla Powerwall працює за принципом павербанка, тобто спершу його потрібно зарядити. Після цього акумулятор триматиме заряд впродовж 12–14 годин.

Акумулятори Tesla Powerwall отримали такі області: 

  • Миколаївська - 74;
  • Запорізька - 43;
  • Дніпропетровська - 77;
  • Чернігівська - 84;
  • Сумська - 47.

 
"Нові системи Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Інститут телекомунікацій — Національний дослідний інститут у м. Варшава, Tesla Inc., американська благодійна організація Direct Relief та Благодійний фонд Євгена Пивоварова", - зазначив Федоров.

Він додав, що Україна продовжує залучати найкращі технологічні рішення для безпечного проходження осінньо-зимового періоду.

  • 18 листопада Черкаська область за допомоги канадського Червоного Хреста отримала 71 генератор різної потужності для об'єктів інфраструктури та 4 модульні котельні. 

Україна
Польща
Сумщина
Миколаївщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Енергія
Запорізька область
США
допомога Україні
блекаут
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