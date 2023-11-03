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Ексклюзив

Правильний і сміливий жест: дипломат Чалий про можливий візит Зеленського до Ізраїлю наступного тижня

3 листопада, 2023 п'ятниця
23:39
Війна в Ізраїлі Володимир Зеленський

Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019), зазначив, що в Ізраїля є те, що може допомогти Україні, і ми можемо деякі речі для Ізраїлю зробити, тобто ми зараз в одному човні, тому такий візит був би вчасним

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Дипломат дав коментар щодо підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю на наступному тижні.

"Дуже довго у позиції України під час голосування з питань врегулювання близькосхідних конфліктів з радянських часів залишилась традиція - бути десь посередині. Але тут така ситуація, коли ті, хто напав на Україну та Ізраїль, між собою координуються, Росія та Іран. І ми, якби в одному зараз човні, тому прийшлось реально корелювати зовнішньополітичні позиції, попри те, давайте будемо відвертими, що Ізраїль не зробив цього під час російської широкомасштабної агресії проти України. Але Україна це робить. На мою думку, це правильний був жест президента Зеленського зразу шукати можливості підтримати Ізраїль", - зауважив експосол України у США.

За його словами, Україна дуже зблизилась зараз з позицією Ізраїлю, адже дві країни знаходяться у складній ситуації самооборони.

"Я думаю, що це була, можливо, помилка прем'єра Нетаньягу що він все-таки не створив умови, щоб цей візит відбувся швидше. А якщо відбудеться зараз, це правильний жест і досить сміливий. Україна багато у чому стояла на позиції підтримки, хоча не так багато лідерів світу відразу захотіли приїхати до Ізраїлю. Але тепер, я дуже сподіваюсь, що цей візит президента може дійсно змінити підходи двох країн. Маю надію, що Ізраїль також зробить певні висновки з попередньої лінії сподівання на Путіна, що він зможе втримати ХАМАС. Ситуація змінилась. Наскільки готовий прем'єр Нетаньяху поговорити про нові умови, не знаю. Але те, що ми можемо співпрацювати ближче у військово-технічній співпраці, це очевидно. Причому й в Ізраїля є те, що може допомогти Україні, і ми можемо деякі речі для Ізраїлю зробити, тобто ми в одному човні зараз, тому такий візит був би вчасним", - прокоментував Валерій Чалий.

  • 11 жовтня ізраїльське онлайн-видання Ynet повідомляло, що президент України Володимир Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль
  • 3 листопада ізраїльське видання The Times of Israel заяивло, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль. Підготовка до візиту перебуває на завершальній стадії

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