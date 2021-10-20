Правило неправильне: Тренер "Шахтаря" вигадав дивне виправдання поразці від "Реалу"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами італійського тренера, коли захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов у боротьбі з Карімом Бензема зрізав м'яч у власні ворота на 37-й хвилині, форвард "Реалу" перебував у офсайді.

"Моя команда намагалася продемонструвати свій футбол. У першому таймі ми навіть непогано грали. Потім сталася ситуація, у якій ми пропустили перший гол – Бензема був у чистому офсайді. Але я вважаю, що це правило, яке неправильне, тому й зарахували цей гол. У другому таймі Вінісіус одразу забив другий м'яч – потім матч став значно важчим для нас", - сказав Де Дзербі.

Він додав, що у схожій ситуації Кіліан Мбаппе забив переможний гол за збірну Франції у ворота Іспанії у фіналі Ліги націй, коли він перебував у офсайді, а захисник суперника в момент передачі торкнувся м'яча.

"Я вважаю, що правило неправильне. Ми вже бачили, щось подібне в матчі Франції з Іспанією... Якщо не було Мбаппе, якщо не було Бензема, навіщо тоді захисник збірної Іспанії і навіщо Кривцов грали саме так, що потім сталися гол і автогол? Це геть неправильне правило", - переконаний Де Дзербі.