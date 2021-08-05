Правоохоронці викрили злочинців на систематичних крадіжках нафтопродуктів: вони пошкодили магістральний нафтопродуктопровід

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру 13 учасника злочинної організації за фактами пошкодження об'єкту магістрального нафтопродуктопроводу та крадіжки нафтопродуктів.



За даними слідства, злочинці систематично крали нафтопродукти, що транспортуються через магістральний нафтопродуктопровід "Лисичанськ - Кременчук" в особливо великих розмірах.



Зазначається, що злочинці у складі трьох окремих злочинних груп під загальним керівництвом мешканця м. Дніпро незаконно під'єдналися до магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" НАК "Нафтогазу України" на Полтавщині та викрадали вуглеводну сировину. Для перевезення і зберігання вкраденого вони використовували великогабаритний транспорт та підроблені товарно-транспортні документи.



У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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