Правоохоронці викрили злочинців на систематичних крадіжках нафтопродуктів: вони пошкодили магістральний нафтопродуктопровід
Організовану злочинну групу було викрито на пошкодженні нафтопродуктопроводу і систематичних крадіжках нафтопродуктів
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру 13 учасника злочинної організації за фактами пошкодження об'єкту магістрального нафтопродуктопроводу та крадіжки нафтопродуктів.
За даними слідства, злочинці систематично крали нафтопродукти, що транспортуються через магістральний нафтопродуктопровід "Лисичанськ - Кременчук" в особливо великих розмірах.
Зазначається, що злочинці у складі трьох окремих злочинних груп під загальним керівництвом мешканця м. Дніпро незаконно під'єдналися до магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" НАК "Нафтогазу України" на Полтавщині та викрадали вуглеводну сировину. Для перевезення і зберігання вкраденого вони використовували великогабаритний транспорт та підроблені товарно-транспортні документи.
У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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