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Правоохоронці звернулися до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою депутата Леоніда Глиняного

17 листопада, 2022 четвер
17:08
Суспільство суд, прокуратура, вирок

Правоохоронці звернулися до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою депутата Київської обласної ради Леоніда Глиняного, який фігурує в оборудках довкола незаконного заволодіння активами ПРАТ "Росава" та Білоцерківська ТЕЦ

Проти депутата розпочали досудове розслідування, повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина". При цьому видання посилається на Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У документі зокрема зазначено, що до Слідчого Управління ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що співакціонери підприємства "Росава" та голова Наглядової ради Білоцерківської ТЕЦ  Глиняний Леонід Петрович, будучи головою Наглядової ради, діяв в інтересах ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", сприяє аби ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" заволоділа ПрАТ "Росава" та Білоцерківська ТЕЦ.

За даними українських ЗМІ, "Інвестохіллс Веста" – відома рейдерська компанія, що займається шахрайським заволодінням активів: у 2019-2020 роках вона придбала понад 50% проблемної заборгованості, яку виставив на аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Таким чином фінансова компанія через "Росаву" володіє частиною акцій ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ".

Свого часу у журналістських розслідуваннях фігурувала інформація, що Леонід Глиняний втерся у довіру до головного акціонера "Росави" бізнесмена Костянтина Жеваго, а згодом насправді виявився аферистом та шахраєм.

Джерела видання "Моя Київщина" в Київській ОДА свідчать, що депутата Київської обласної ради Леоніда Глиняного помістили під нічний домашній арешт під заставу 286 млн гривень та забрали закордонний паспорт, щоб він не втік за кордон.

Також ЗМІ писали, що у 2021 році величезне мисливське господарство у "Білоцерківському лісгоспі" опинилося в оренді у відомого на Київщині депутата Леоніда Глиняного. В оренду Глиняному угіддя передали за "шалені" гроші – 1 грн за гектар. Через такі махінації державний бюджет України недоотримує колосальні кошти.

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