Правозахисники подали до суду на Нідерланди за постачання Ізраїлю деталей для винищувачів
У понеділок, 4 грудня, Нідерланди постануть перед судом через звинувачення в тому, що їхня роль в експорті деталей для винищувачів F-35 до Ізраїлю робить їх співучасниками воєнних злочинів у Газі
Про це повідомляє Reuters.
Три правозахисні організації, в тому числі голландське відділення Oxfam, подали позов до окружного суду в Гаазі, стверджуючи, що експорт запчастин для винищувачів дозволив Ізраїлю бомбардувати сектор Гази.
"Ізраїль нехтує фундаментальними принципами законів і звичаїв війни, такими як розрізнення цивільних і військових цілей і принцип пропорційності", - заявили організації у своїх судових позовах.
У Нідерландах знаходиться регіональний склад, на якому зберігаються запчастини для F-35, що належать США, які можуть бути відправлені до інших країн-партнерів F-35, таких як Ізраїль.
За кілька тижнів після атак ХАМАС 7 жовтня голландський уряд дозволив відвантажити запасні частини для ізраїльських F-35, свідчать урядові документи.
Міністерство оборони Нідерландів, яке контролює експорт, не коментує судову справу, але в листі до парламенту минулого тижня заявило, що, виходячи з наявної інформації, "не можна встановити, що F-35 причетні до серйозних порушень гуманітарного права війни".
Судове засідання розпочнеться о 10 ранку за центральноєвропейським часом (09:00 за Гринвічем), під час якого будуть заслухані аргументи позивачів та відповідь адвокатів голландської держави. Рішення очікується через два тижні.
- Ізраїльські чиновники отримали план дій бойовиків ХАМАС щодо нападу 7 жовтня більш ніж за рік. Проте ЦАХАЛ відкинули цю ідею, вважаючи її надто складною для ХАМАСу.
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