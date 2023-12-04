Правозахисники подали до суду на Нідерланди за постачання Ізраїлю деталей для винищувачів

Про це повідомляє Reuters.

Три правозахисні організації, в тому числі голландське відділення Oxfam, подали позов до окружного суду в Гаазі, стверджуючи, що експорт запчастин для винищувачів дозволив Ізраїлю бомбардувати сектор Гази.

"Ізраїль нехтує фундаментальними принципами законів і звичаїв війни, такими як розрізнення цивільних і військових цілей і принцип пропорційності", - заявили організації у своїх судових позовах.

У Нідерландах знаходиться регіональний склад, на якому зберігаються запчастини для F-35, що належать США, які можуть бути відправлені до інших країн-партнерів F-35, таких як Ізраїль.

За кілька тижнів після атак ХАМАС 7 жовтня голландський уряд дозволив відвантажити запасні частини для ізраїльських F-35, свідчать урядові документи.

Міністерство оборони Нідерландів, яке контролює експорт, не коментує судову справу, але в листі до парламенту минулого тижня заявило, що, виходячи з наявної інформації, "не можна встановити, що F-35 причетні до серйозних порушень гуманітарного права війни".

Судове засідання розпочнеться о 10 ранку за центральноєвропейським часом (09:00 за Гринвічем), під час якого будуть заслухані аргументи позивачів та відповідь адвокатів голландської держави. Рішення очікується через два тижні.