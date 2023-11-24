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Представлялись іноземцям працівниками інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр з щомісячним заробітком до $200 тис

24 листопада, 2023 п'ятниця
09:48
Кримінал

В Одеській області викрили масштабний кол-центр, учасники якого під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Молдови, країн ЄС, Об’єднаних Арабських Еміратів та США

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, шахраї телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Обманом вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ тім-лідерів", йдеться у повідомленні.

Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Зазначається, що штат кол-центру складали до 80 працівників. 

Щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив $150-200 тис., з якого до $100 тис. йшло на забезпечення діяльності, у тому числі $50 тис. – на зарплати. Лише оренда приміщення становила $10 тис. на місяць, яке шахраї змінювали місце кожні 3-4 місяці з метою конспірації.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України) 3 керівникам та 14 учасникам злочинної організації. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua


Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Україна
Одеса
Одещина
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