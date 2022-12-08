Про це повідомляє пресслужба МКЧХ.

"Ці візити є важливим кроком уперед у справі збереження людяності в умовах жорстокості міжнародного збройного конфлікту", - цитує пресслужба президентку Червоного Хреста Мір'яну Сполярич-Еггер.

За її словами, представники Червоного Хреста перевірили, як росіяни поводяться з українськими військовополоненими. МКЧХ також передав їм теплий одяг, ковдри, засоби гігієни та книжки.

"Сім'ям: я хочу, щоб ви знали, що ваші близькі — наш головний пріоритет, і ми не заспокоїмося, доки не побачимо всіх військовополонених", — сказала Сполярич.

У Комітеті нагадали, що всі військовополонені мають право на регулярні зустрічі з делегатами МКЧХ відповідно до Третьої Женевської конвенції.

"Хоча недавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути наданий безперешкодний доступ для неодноразового відвідування всіх військовополонених наодинці, де б їх не утримували", — наголосили в пресслужбі Комітету.

Президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер 8 грудня прибула до України з чотириденним візитом. Вона планує відвідати Миколаїв і Херсонщину.

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