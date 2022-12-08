Про це вона повідомила у Twitter.

"Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України, які працюють, аби допомогти", - зазначила президентка Червоного Хреста.

16 травня захисників Азовсталі в Маріуполі вивезли в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що посередниками у порятунку захисників Азовсталі виступили Туреччина, Ізраїль, Швейцарія, Франція, Червоний Хрест та ООН.

19 травня сайт Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомляв, що МКЧХ реєструє військових, які залишають Азовсталь.

5 липня речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста контактує з військовополоненими захисниками Азовсталі та контролює умови їхнього утримання. Проте прямо не відповів на запитання, чи відвідує МКЧХ військовополонених.

У серпні Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

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