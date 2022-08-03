Про це йдеться у заяві Червоного Хреста, яку опублікували 3 серпня.

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, котрі опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми наперед розʼяснили це сторонам. Сторони конфлікту зобовʼязані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених", — заявили в організації Червоний Хрест.

Також наголошується, що під час виходу військових з "Азовсталі" Червоний Хрест був лише нейтральним посередником у координації зі сторонами конфлікту.

Нагадаємо, 16 травня захисників Азовсталі в Маріуполі "евакуювали" в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Віцепрем'єрка Вірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану.

Володимир Зеленський заявив, що посередниками у порятунку захисників Азовсталі виступили Туреччина, Ізраїль, Швейцарія, Франція, Червоний Хрест та ООН.

19 травня сайт Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомляв, що МКЧХ реєструє військових, які залишають Азовсталь

5 липня речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста контактує з військовополоненими захисниками Азовсталі та контролює умови їхнього утримання. Проте прямо не відповів на запитання, чи відвідує МКЧХ військовополонених.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 були поранені.

Того ж дня СБУ, ЗСУ та розвідка оприлюднили спільне звернення з вимогою до ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту, бо вони виступили гарантами життя та здоров'я українських військовополонених в Оленівці.

Пресслужба Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомила, що представників МКЧХ не допустили на місце теракту в Оленівці.

2 липня родичі полонених захисників Азовсталі вимагали відставки Петера Мауера з посади президента Міжнародного комітету Червоного Хреста.

3 серпня віцепрезидент Червоного Хреста України Розенко заявив, що міжнародні організації не мали важелів впливу, щоб гарантувати безпеку захисників Азовсталі.

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