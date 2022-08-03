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Міжнародні організації не мали важелів впливу, щоб гарантувати безпеку захисників Азовсталі, - віцепрезидент Червоного Хреста України Розенко

3 серпня, 2022 середа
18:20
Новини Павло Розенко

Ніхто не може гарантувати життя, здоров'я і нормальні умови перебування у в'язниці на території, яку не контролює

На цьому в коментарі Еспресо наголосив віцепрезидент Червоного Хреста України Павло Розенко.

Тому він вважає недоречним звинувачення ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в не дотриманні гарантій щодо захисників Маріуполя.Тим паче, каже Розенко, що ніхто достеменно не каже, що і як повинні були гарантувати міжнародні організації. І чи брали на себе якісь гарантії взагалі.

"Що означає слово "гарантії"? Це – зобов'язання сторін, які повинні виконати певні дії (чи утриматися від певних дій) за певний проміжок часу. По телевізору можна сказати все, що завгодно, розповідаючи красиві історії та розставляючи будь-які політичні акценти. Але гарантії – це перш за все документ із обов'язками сторін. І українське суспільство не має сьогодні інформації про те, чи брали насправді ООН і МКЧХ на себе якісь зобов'язання. Ми чуємо слова – в основному слова політиків чи експертів, наближених до тої чи іншої політичної сили. Мені ж не хотілося би займатися політикою, а передусім бачити фактаж", – каже Розенко.

Як приклад він наводить "зернові угоди" в Стамбулі, де сторони досягнули домовленостей, оприлюднивши підписані угоди.

"У Стамбул прилетів генеральний секретар ООН Гутерреш, там був незалежний посередник – президент Туреччини Ердоган. Україна та Росія підписали публічний документ, в якому чітко визначили, хто і які зобов'язання бере на себе, а також хто гарантує виконання цих зобов'язань. Більше того – потім документ про ці зернові угоди і ці гарантії був оприлюднений в ЗМІ. Тому ми сьогодні чітко знаємо і розуміємо, що документ є, гарантії надані. Тепер ми бачимо, що якась сторона гарантії виконує, якась не виконує – чітко зрозуміло, до кого можна пред'являти претензії", – пояснює віцепрезидент Червоного Хреста України. 

Натомість у випадку гарантій по азовцях, каже Розенко, офіційні особи не пропонують жодної конкретики, обмежуючись загальними фразами про гарантії.

"Навіть коли хтось говорить, що "вони взяли на себе гарантії", відразу виникають питання. Які гарантії? В чому вони заключаються? Що саме мав зробити ООН чи МКЧХ, щоб забезпечити виконання цих гарантій? І в мене просто складається таке враження, що хтось просто хоче (свідомо чи несвідомо) "відмазати" Росію від всієї цієї історії. Бо насправді, якщо брати міжнародне гуманітарне право, Женевську конвенцію, що стосується поводженню з військовополоненими, то там чітко написано і визначено, хто гарантує життя, здоров'я і належні умови перебування для військовополонених. Це не ООН, не Червоний Хрест чи інші міжнародні організації. Відповідальність бере на себе виключно сторона, яка взяла цих військовослужбовців у полон. Намагання знайти когось іншого, хто нібито давав гарантії – це намання зняти відповідальність із РФ. Не може третя сторона, хто б це не був, гарантувати життя, здоров'я і нормальні умови перебування у в'язниці, на тій території, яку вона не контролює, до якої немає доступу в міжнародних організацій", – наголосив Павло Розенко.

  • Нагадаємо, 16 травня захисників Азовсталі в Маріуполі "евакуювали" в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Віцепрем'єрка Вірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі бійців обміняють на росіян після стабілізації їхнього стану.
  • Володимир Зеленський заявив, що посередниками у порятунку захисників Азовсталі виступили Туреччина, Ізраїль, Швейцарія, Франція, Червоний Хрест та ООН.
  • 19 травня сайт Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомляв, що МКЧХ реєструє військових, які залишають Азовсталь
  • 5 липня речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста контактує з військовополоненими захисниками Азовсталі та контролює  умови їхнього утримання. Проте прямо не відповів на запитання, чи відвідує МКЧХ військовополонених.
  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 були поранені.
  • Того ж дня СБУ, ЗСУ та розвідка оприлюднили спільне звернення з вимогою до ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту, бо вони виступили гарантами життя та здоров'я українських військовополонених в Оленівці.
  • Пресслужба Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомила, що представників МКЧХ не допустили на місце теракту в Оленівці.

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