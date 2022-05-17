З Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовці в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Їх мають обміняти
16 траівня почалася Евакуації захисників Маріуполя з заблокованого заводу "Азовсталь"
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Спільно Головне управління Міноборони, Національна гвардія та Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. 16 травня з Азовсталі до медзаклкду в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гумкоридор були доставлені в Оленівку Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Щодо оборонців, які ще залишаються на території Азовсталі, проводяться заходи з порятунку", - зазначила Ганна Маляр.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.58Продаж 33.27
- Актуальне
- Важливе