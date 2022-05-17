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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією З Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовці в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Їх мають обміняти

З Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовці в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Їх мають обміняти

17 травня, 2022 вiвторок
00:17
війна з Росією Азовсталь

16 траівня почалася Евакуації захисників Маріуполя з заблокованого заводу "Азовсталь"

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Спільно Головне управління Міноборони, Національна гвардія та Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. 16 травня з Азовсталі до медзаклкду в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гумкоридор були доставлені в Оленівку Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Щодо оборонців, які ще залишаються на території Азовсталі, проводяться заходи з порятунку", - зазначила Ганна Маляр.

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