Представники США висловили готовність підписати три угоди під час зустрічі Зеленського і Байдена, - ОПУ

Про це повідомляє Офіс президента.



Відбулася зустріч заступника глави ОП Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюар



Машовець відзначив готовність: проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, та проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань й співпраці в космічній сфері.



Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи.

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня.