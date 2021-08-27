Представники США висловили готовність підписати три угоди під час зустрічі Зеленського і Байдена, - ОПУ
Під час візиту президента Володимира Зеленського до США планується підписати три угоди
Про це повідомляє Офіс президента.
Відбулася зустріч заступника глави ОП Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюар
Машовець відзначив готовність: проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, та проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань й співпраці в космічній сфері.
Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи.
- Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.34Продаж 31.75
- Актуальне
- Важливе