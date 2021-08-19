Зеленський та Байден перенесли зустріч на 31 серпня, - Кулеба
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня
Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Зустріч Байдена та Зеленського відбудеться 31 серпня", - повідомив він.
Кулеба зазначив, що формат переговорів буде розширений і й включає зустріч віч-на-віч.
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