Зеленський та Байден перенесли зустріч на 31 серпня, - Кулеба

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



"Зустріч Байдена та Зеленського відбудеться 31 серпня", - повідомив він.

Кулеба зазначив, що формат переговорів буде розширений і й включає зустріч віч-на-віч.



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За словами міністра, Зеленський поїде до Вашингтону і Каліфорнія для того, "щоб створити нові можливості для залучення американських інвестицій в українську економіку".