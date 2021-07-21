Байден запросив Зеленського до Білого Дому 30 серпня

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.



"Цей візит підтвердить підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії", - сказала вона.



Псакі додала, що зустріч підкреслить співпрацю у питаннях енергетичної безпеки та підтримку зусиль Зеленського у боротьбі з корупцією та реформах.

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