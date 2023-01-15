Трансляцію з коронації опубліковано на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

За рахунком це 71 конкурс "Міс всесвіт", нагородження відбувалось 14 січня в Новому Орлеані.

Р'бонні Габріель - перша американка філіппінського походження, яка виграла міс США. Вона працює дизайнеркою екологічного одягу, а також є генеральним директором власної екологічної лінії одягу R'Bonney Nola. Окрім того, Р'бонні у рамках програми "МАКР" проводить уроки шиття для жінок, які пережили торгівлю людьми та домашнє насильство.

Модель Вікторія Апанасенко із Чернігова представила Україну на першому етапі міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022" у США. Головним образом конкурсантки став костюм "Воїна світла" від української дизайнерки Лесі Патоки.

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