"Пред'явіть перепустку": журналісти показали, як митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
У суботу, 7 січня 2023 року, намісника Києво-Печерської лаври від церкви Московського патріархату Павла (Лебедя) не пропустили до Верхньої лаври, де в Успенському соборі Православна церква України вперше проводила Різдвяне богослужіння
Відповідну світлину у себе у фейсбуці розмістила київська журналістка Марина Шашкова.
"Зранку вже зловила Мерседес. Шкода, що "Пашку Мерседеса", - зазначила вона.
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На фото видно митрополита Павла (Лебедя) з помічником, що стоять перед шлагбаумом.
Попереду розташовано дорожній знак "Пред'явіть перепустку".
- 2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
- За інформацією ЗМІ, серед підсанкційних осіб опинився митрополит церкви Московського патріархату Павло (Лебідь) та близький йому мільярдер, екснардеп Вадим Новінський.
- Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".
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