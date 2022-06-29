Прем'єр-міністр Бельгії вважає, що Україна безсумнівно має виграти війну
На думку прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо Україна безсумнівно має виграти війну, але зробити це можна за допомогою трьох етапів
Про це прем'єр Бельгії заявив під час публічного форуму НАТО в Мадриді.
На його думку, наразі є три шляхи, якими Україна може це зробити.
Найперше - це вести переговори. Однак Александер де Кроо вважає, що в теперішніх обставинах це неможливо.
Друге - запровадження економічних санкцій. Водночас де Кроо вважає, що збереження підтримки громадян у питанні допомоги Україні в умовах санкцій буде найбільшим викликом західних держав у найближчі місяці.Останній елемент закінчення війни на полі бою. Тож, Александер де Кроо закликає союзників посилити військову підтримку України.
- 27 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО може визначити Росію найбільшою і прямою загрозою безпеці. Пізніше він підтвердив, що Росію буде визнано головною загрозою безпеці країн Альянсу
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.35
Купівля 34.35Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе