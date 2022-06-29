Прем'єр-міністр Бельгії вважає, що Україна безсумнівно має виграти війну

Про це прем'єр Бельгії заявив під час публічного форуму НАТО в Мадриді.

На його думку, наразі є три шляхи, якими Україна може це зробити.

Найперше - це вести переговори. Однак Александер де Кроо вважає, що в теперішніх обставинах це неможливо.

Друге - запровадження економічних санкцій. Водночас де Кроо вважає, що збереження підтримки громадян у питанні допомоги Україні в умовах санкцій буде найбільшим викликом західних держав у найближчі місяці.

27 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО може визначити Росію найбільшою і прямою загрозою безпеці. Пізніше він підтвердив, що Росію буде визнано головною загрозою безпеці країн Альянсу

Останній елемент закінчення війни на полі бою. Тож, Александер де Кроо закликає союзників посилити військову підтримку України.

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