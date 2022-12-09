Про це повідомляє Bloomberg.

За словами поінформованих джерел, Моді вирішив не проводити щорічний саміт із Путіним після того, як російський диктатор пригрозив застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Російсько-індійський саміт відбувався щороку з початку 2000-х. Його скасували ше раз - під час пандемії COVID-19 у 2020 році. У грудні 2021 року Путін заради зустрічі з Моді відвідав Індію – це була його перша поїздка за межі пострадянського простору після початку пандемії.

Джерела Bloomberg зазначають, що скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі та Москвою, проте, за словами співрозмовників видання, Моді вважає, що зустріч із російським президентом зараз не принесе йому вигоди.

Скасування саміту підтвердив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Цього року не буде", - коротко зазначив він.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час саміту G20 у листопаді закликав до дипломатичних переговорів і миру, які допоможуть припинити російсько-українську війну.

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