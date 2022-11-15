Прем'єр-міністр Індії під час саміту G20 закликав до миру та дипломатичних переговорів для припинення російсько-української війни

Про це інформує The Guardian.

"Я неодноразово казав, що ми маємо знайти спосіб повернутися на шлях припинення вогню та дипломатії в Україні", - сказав Моді.

Він додав, що тягар створення нового світового порядку для постковідного періоду лежить на плечах лідерів G20. Моді зазначив, що необхідно "продемонструвати конкретну і колективну рішучість забезпечити мир, злагоду та безпеку у світі".

Видання зазначає, що промова Моді нагадала, що Індія має добрі відносини і з Росією, і з Заходом. Саме тому її нині рекламують як можливого учасника мирних переговорів, які відбудуться, якщо колись українська та російська сторони погодяться на це.

15 листопада стало відомо, що в проєкті декларації лідерів G20 зазначено, що більшість членів засуджують війну в Україні, та наголошують, що вона може мати серйозні наслідки для світової економіки.