У проєкті декларації лідерів G20 зазначено, що більшість членів різко засудили війну в Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Більшість членів різко засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює наявні проблеми у світовій економіці", - ідеться в проєкті декларації.

Припускають, що Росія виступила проти такого формулювання. Зокрема зазначають, що були й інші погляди та оцінки стосовно ситуації та санкцій. Це виданню підтвердив європейський дипломат.

Також у декларації наголосили, що саміт G20 не є форумом для розв'язання безпекових питань і що він має бути зосереджений на питаннях економічних. Утім лідери визнають, що наявні "проблеми безпеки можуть мати значні наслідки для світової економіки".

Крім того, у проєкті документа лідери G20 закликали забезпечити незалежність центральних банків, які таким чином зможуть посилити зусилля зі стримування інфляції, що стрімко зростає.

14 листопада українські дипломати та наші міжнародні партнери зробили відразу декілька важливих кроків у напрямку допомоги Україні. Зокрема погодили резолюцію щодо репарацій від РФ.

У своєму вечірньому зверненні 14 листопада президент України Володимир Зеленський наголосив, що звертається до учасників саміту G19, у такий спосіб виключивши Росію зі списку G20.

Китай натомість виступив проти позбавлення Росії членства у Великій двадцятці.

15 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників Великої двадцятки закликав припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після виступу президента України зазначив, що Україна "зриває" переговори з Росією, а Зеленського варто "дисциплінувати".