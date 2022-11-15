У проєкті декларації лідерів G20 зазначено, що більшість членів різко засудили війну в Україні, - Reuters
У проєкті 16-сторінкової спільної декларації лідери G20 зазначили, що засуджують війну в Україні, та наголосили, що вона може мати серйозні наслідки для світової економіки
Про це повідомляє Reuters.
"Більшість членів різко засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює наявні проблеми у світовій економіці", - ідеться в проєкті декларації.
Припускають, що Росія виступила проти такого формулювання. Зокрема зазначають, що були й інші погляди та оцінки стосовно ситуації та санкцій. Це виданню підтвердив європейський дипломат.
Також у декларації наголосили, що саміт G20 не є форумом для розв'язання безпекових питань і що він має бути зосереджений на питаннях економічних. Утім лідери визнають, що наявні "проблеми безпеки можуть мати значні наслідки для світової економіки".
Крім того, у проєкті документа лідери G20 закликали забезпечити незалежність центральних банків, які таким чином зможуть посилити зусилля зі стримування інфляції, що стрімко зростає.
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