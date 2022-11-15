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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Лавров захотів "дисциплінізації" Зеленського та пожалівся, що він не слухає порад Заходу щодо переговорів із РФ

Лавров захотів "дисциплінізації" Зеленського та пожалівся, що він не слухає порад Заходу щодо переговорів із РФ

15 листопада, 2022 вiвторок
12:43
війна з Росією Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського на саміті G20 і заявив, що Україна "зриває" переговори з Росією, а Зеленського варто "дисциплінувати"

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Лавров заявив, що виходячи з виступу Зеленського на саміті, той "не слухає порад Заходу про перемовини з Росією". Міністр закордонних справ РФ наголосив, що Росія хоче побачити докази того, що Захід "зацікавлений у дисциплінізації Зеленського". За словами чиновника, президент України має зрозуміти, що "це ("відмова" від перемовин, - ред) не в інтересах українського народу та його самого".

Окрім того, зазначається, що Сергій Лавров поспілкувався з лідерами Німеччини та Франції, де сказав, що Україна "зриває" перемовини з РФ. Він назвав вимоги України для перемир'я "неадекватними" та наголосив, що "чим довше Україна відмовлятиметься від перемовин, тим складніше буде домовитися".

  • Президент Зеленський оголосив, що братиме участь в саміті G20 дистанційно.
  • 10 листопада стало відомо, що замість Путіна на саміт G20 поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
  • 15 листопада Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників Великої двадцятки закликав припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.

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Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Сергій Лавров
саміт G20
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