Лавров захотів "дисциплінізації" Зеленського та пожалівся, що він не слухає порад Заходу щодо переговорів із РФ
Міністр закордонних справ Сергій Лавров прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського на саміті G20 і заявив, що Україна "зриває" переговори з Росією, а Зеленського варто "дисциплінувати"
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Лавров заявив, що виходячи з виступу Зеленського на саміті, той "не слухає порад Заходу про перемовини з Росією". Міністр закордонних справ РФ наголосив, що Росія хоче побачити докази того, що Захід "зацікавлений у дисциплінізації Зеленського". За словами чиновника, президент України має зрозуміти, що "це ("відмова" від перемовин, - ред) не в інтересах українського народу та його самого".
Окрім того, зазначається, що Сергій Лавров поспілкувався з лідерами Німеччини та Франції, де сказав, що Україна "зриває" перемовини з РФ. Він назвав вимоги України для перемир'я "неадекватними" та наголосив, що "чим довше Україна відмовлятиметься від перемовин, тим складніше буде домовитися".
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- 15 листопада Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників Великої двадцятки закликав припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.
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