Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Лавров заявив, що виходячи з виступу Зеленського на саміті, той "не слухає порад Заходу про перемовини з Росією". Міністр закордонних справ РФ наголосив, що Росія хоче побачити докази того, що Захід "зацікавлений у дисциплінізації Зеленського". За словами чиновника, президент України має зрозуміти, що "це ("відмова" від перемовин, - ред) не в інтересах українського народу та його самого".

Окрім того, зазначається, що Сергій Лавров поспілкувався з лідерами Німеччини та Франції, де сказав, що Україна "зриває" перемовини з РФ. Він назвав вимоги України для перемир'я "неадекватними" та наголосив, що "чим довше Україна відмовлятиметься від перемовин, тим складніше буде домовитися".

Президент Зеленський оголосив, що братиме участь в саміті G20 дистанційно.

10 листопада стало відомо, що замість Путіна на саміт G20 поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

15 листопада Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників Великої двадцятки закликав припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.

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