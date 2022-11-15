Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях саміту G20 на Балі, Ван І висловив переконання, що Росія має залишитися на усіх міжнародних майданчиках.

"Ми підтримуємо гідну роль Росії в рамках G20 та інших міжнародних майданчиків, і вважаємо, що ніхто не має права відібрати раціональне право Росії на участь у рамках багатосторонніх форматів", - сказав Ван І.

15 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу перед світовими лідерами по відеозв'язку наголосив, що звертається до країн G19, виключивши зі списку Росію.

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