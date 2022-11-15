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Китай виступив проти виключення Росії з G20

15 листопада, 2022 вiвторок
10:31
Світ Ван І

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Пекін не підтримує позбавлення Росії членства у Великій двадцятці

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях саміту G20 на Балі, Ван І висловив переконання, що Росія має залишитися на усіх міжнародних майданчиках. 

"Ми підтримуємо гідну роль Росії в рамках G20 та інших міжнародних майданчиків, і вважаємо, що ніхто не має права відібрати раціональне право Росії на участь у рамках багатосторонніх форматів", - сказав Ван І. 

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Росія
Китай
Індонезія
Сергій Лавров
саміт G20
G-20
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