Китай виступив проти виключення Росії з G20
Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Пекін не підтримує позбавлення Росії членства у Великій двадцятці
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях саміту G20 на Балі, Ван І висловив переконання, що Росія має залишитися на усіх міжнародних майданчиках.
"Ми підтримуємо гідну роль Росії в рамках G20 та інших міжнародних майданчиків, і вважаємо, що ніхто не має права відібрати раціональне право Росії на участь у рамках багатосторонніх форматів", - сказав Ван І.
- 15 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу перед світовими лідерами по відеозв'язку наголосив, що звертається до країн G19, виключивши зі списку Росію.
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