Прем'єр-міністр Ірландії відвідав Бучу та вшанував пам'ять жертв російських злочинів
У середу, 19 липня, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар відвідав місто Буча на Київщині, яке перебувало під окупацією Росії 33 дні. Чиновник вшанував пам'ять загиблих внаслідок російської агресії
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у Twitter.
"Сьогодні Буча - вільне й безпечне місто. Та ми ніколи не забудемо про страшні масові вбивства мирних людей, які чинили тут російські війська", - написав він.
Генпрокурор розповів прем'єр-міністру, що у Бучанському районі було вбито понад 1400 цивільних, ще більше зазнали тортур.
Він зауважив, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідує українців через національну ідентичність та проукраїнську позицію. Аналогічні випадки фіксуються і в інших звільнених містах.
"Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності РФ за міжнародні злочини. Кремлівський режим є загрозою для всього світу. Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло", - наголосив генпрокурор.
- Щодня у Бучі на Київщині росіяни скоювали понад 270 злочинів. Більш як 1400 мирних жителів убито, серед загиблих - 37 дітей, ще 52 дитини було поранено.
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