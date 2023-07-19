Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у Twitter.

"Сьогодні Буча - вільне й безпечне місто. Та ми ніколи не забудемо про страшні масові вбивства мирних людей, які чинили тут російські війська", - написав він.

Генпрокурор розповів прем'єр-міністру, що у Бучанському районі було вбито понад 1400 цивільних, ще більше зазнали тортур.

Він зауважив, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідує українців через національну ідентичність та проукраїнську позицію. Аналогічні випадки фіксуються і в інших звільнених містах.

"Україна має дві основні цілі: зупинити російську агресію та покласти край безкарності РФ за міжнародні злочини. Кремлівський режим є загрозою для всього світу. Тому весь світ має діяти спільно та скоординовано, щоб притягнути керманичів режиму та їхніх поплічників до відповідальності за все скоєне ними зло", - наголосив генпрокурор.