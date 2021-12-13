Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше в історії відвідав ОАЕ

Про це повідомляє The Times of Israel.



У неділю, 12 грудня, Нафталі Беннет у неділю зустрівся з головним дипломатом ОАЕ, здійснивши перший "історичний візит" до Абу-Дабі. Після прибуття його зустріли міністр закордонних справ Абдулла бін Заїд ан-Нахайян і почесна варта.



"Я ціную вашу теплу гостинність. Це чудова зустріч. Я дуже радий бути тут, під час першого офіційного візиту сюди ізраїльського лідера", - сказав Беннет бін Заїду.



Метою поїздки є зміцнення відносин між Ізраїлем і ОАЕ.



Візит Беннета відбувся через тиждень після того, як президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ вперше поспілкувався з наслідним принцом ОАЕ. Як повідомляв офіс Герцоґа, лідери двох країн обговорили поглиблення співпраці для зміцнення стабільності у регіоні та необхідність угоди про вільну торгівлю між ОАЕ та Ізраїлем.



У понеділок Беннет планує зустрітися з наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.



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