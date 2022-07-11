Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у telegram.

"Щойно спілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який в рамках робочого візиту в Україну відвідав Ірпінь. Передав йому презентації руйнувань нашого міста та попросив допомоги його країни у відбудові зруйнованого житла ірпінців, наших шкіл та дитсадків. Також подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців", - написав Маркушин.

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, Рютте також побував у Бучі та Бородянці.

"Про трагічні події в цих населених пунктах знає весь світ. Проте жодні фото чи відео не передають того жаху, що залишили після себе окупанти. Вдячні політикам, які особисто приїжджають в область. Голова уряду Нідерландів висловив свою підтримку та наголосив, що країни мають об’єднуватися в допомозі Україні", - написав Кулеба.

7 липня стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, Нідерланди надали Україні військової допомоги на 172 млн ​​євро.

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