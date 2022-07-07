Нідерланди надали Україні військової допомоги на понад €170 млн

Про це пише NOS.

"Міністр оборони Кайса Оллонґрен пише в листі до палати представників, що кабінет міністрів продовжить докладати зусиль для додаткової підтримки. Як завжди, уряд не буде публічно повідомляти про те, що саме було доставлено. Палата розгляне ці деталі конфіденційно", - йдеться у повідомленні.

Міністерка зазначає, що Нідерланди надсилають Україні ще три броньовані гаубиці. Про це заявили на засіданні НАТО минулого тижня. Таким чином, загальна кількість броньованих гаубиць, які Нідерланди постачають Україні, досягла восьми. Вони вважаються найважчою артилерією збройних сил Нідерландів.

Видання повідомляє, що разом з Німеччиною Нідерланди також навчатимуть українських військових поводженню з гаубицями. Також тривають перемовини з третьою країною щодо можливої ​​співпраці в цій сфері.

Оллонґрен зазначила, що наразі надання військової допомоги України не впливає на готовність збройних сил Нідерландів, але чимдалі стає все важче балансувати ці аспекти.

12 травня ми повідомляли, що Нідерланди передадуть Збройним силам України 5 самохідних артилерійських установок PzH 2000.

28 червня міністерка оборони сказала, що Німеччина cпільно з Нідерландами хоче додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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