Нідерланди передадуть Україні 5 САУ Panzerhaubitze 2000
Нідерланди передадуть Збройним силам України 5 самохідних артилерійських установок PzH 2000
Про це пише міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у листі до парламенту країни.
Як вона зазначає, всього йдеться про поставку 12 броньованих гаубиць у рамках співпраці з Німеччиною: Нідерланди поставляють 5, а Німеччина – 7.
"Рішення про постачання цих важких систем озброєння було прийнято у світлі подій в Україні та наступу Росії на Донбасі. У Кабміні вважають важливим продовжувати внесок у самооборону України та стримування Російської Федерації", – говорить Кайса Оллонґрен.
Загальна сума матеріальної допомоги, яку Нідерланди надали Україні від початку російського вторгнення, складає 102 мільйони євро.
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11 травня у Німеччині стартували тренування українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000.
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